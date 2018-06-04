عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 04-06-2018

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الأخبار

فساد «أوجيرو» إلى التفتيش

‫مرسوم التجنيس: تجميد وتدقيق

‫لجنة مشتركة بين «التيار» وحزب الله لملاحقة الفساد

‫احتجاجات الأردن تتواصل: ترنّح حكومة «صندوق النقد»

البناء

سورية وحلفاؤها للفوز بمعركة الجنوب... لتفكيك قاعدة التنف الأميركية وبلوغ الجيش الحدود

مرسوم التجنيس إلى الوراء در نحو الأمن العام... والمعلم: القانون 10 لإعادة تكوين سجلات

نصرالله للتنسيق مع باسيل وجنبلاط... والحريري عاد بلا دعم سعودي... وأزمة «القوات» باقية

الجمهورية

ضجة التجنيس وعقبات التأليف

حكومة التحديات لا التحدي

مؤشرات مقلقة للعهد.. فهل يبادر إلى التصحيح؟

"القوات" تلوّح بكشف "الورقة السرّية"

اللواء

أسبوع اختبار النيات: حزب الله يستعجل التأليف

تكليف إبراهيم «تنظيف مرسوم التجنيس» والجميل في الداخلية اليوم وبكركي تؤيد الاعتراض

إغتيال الإحتلال للمسعفة النجار استغلال للتغطية الأميركية.. واشنطن تستخدم «الفيتو» ضد حماية الفلسطينيين

بيونغ يانغ: زيارة مرتقبة للأسد إلى كوريا!

الديار

السيّد نصرالله يضع ثقله لإطلاق ورشة الدولة على قاعدة المؤسّسات ومنع الفساد

مُفاوضات للتفاهم مع جنبلاط وباسيل بعد اجتماعه مع نصرالله سيُصبح انضباطياً

ضجّة التجنيس في غير محلّها ومُضرّة بالعلاقة اللبنانيّة ــ السوريّة

المستقبل

رعى إفطار "المستقبل" مؤكدا أن الناس يهمهم الاستقرار "لا وزير بالزائد أو الناقص"

الحريري عازم على "الإصلاح": وجع الساعة

خارطة ظريق من المعارضة لجنوب سوريا

تركيا وايران تخنقان العراق بالماء