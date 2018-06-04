المكتب الإعلامي لرجل الأعمال مفيد كرامي يوضح خبر حصوله على الجنسية اللبنانية

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صدر عن المكتب الإعلامي لرجل الأعمال مفيد كرامي البيان التالي :

نشرت عدة قنوات لبنانية خبرا عن حصول السيد مفيد كرامي على الجنسية اللبنانية في المرسوم الأخير الصادر عن الرئيس اللبناني ميشال عون لذا يهم المكتب الإعلامي للسيد مفيد كرامي التوضيح بأنه حاصل على الجنسية اللبنانية منذ عام ٢٠١٢ بمرسوم صادر عن فخامة الرئيس آنذاك ميشال سليمان.

لذا فإنه من المستغرب أن تنساق قنوات إعلامية لبنانية لأسباب سياسية داخلية لذكر معلومات مغلوطة، و أن يفتح المجال من خلالها لتناول شخصيات إقتصادية بكلام لا أساس له من الصحة.