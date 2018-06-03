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بالصورة: من هي الصحافيّة التي استُدعِيَت للاستجواب الاثنين؟

3
JUNE
2018
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استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي الصحافية في جريدة "المدن" الإلكترونية صفاء عيّاد ، للإستجواب صباح غد، الإثنين، وذلك بناء على دعوى مقدّمة ضدّها من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة على خلفية نشرها تقريرا في "المدن" قبيل الانتخابات النيابية تحت عنوان:"المرشح فادي علامة يستغل مستشفى الساحل: حب الموظفين".

وأعلنت عيّاد عن استدعائها عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك فكتبت:"تم إستدعائي للإستجواب في مكتب جرائم مكافحة المعلوماتية غدا الاثنين صباحا. بناء على دعوى مقدمة ضدّي من النائب فادي علامة، على خلفية تقرير صحافي نشر في جريدة المدن في 23 آذار 2018، تناولت خلاله إستخدام المرشح آنذاك مستشفى الساحل للدعاية الإنتخابية.
علما أني لم أغفل في التقرير ردّ النائب علامة. وفقا لمكتب جرائم المعلوماتية الدعوى مرفوعة قبيل فوزه بالإنتخابات النيابية، وتحفّظ المكتب بإبلاغي حرفياً نصّ الدعوى قبل خضوعي للإستجواب غداً".

وأرفقت منشورها بهاشتاغ: "#حرية_الإعلام" و"#الصحافة_مش_جريمة".

المصدر: رادار سكوب

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