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بعد بيان المكتب الإعلامي في الرئاسة، الحملة على العهد في موضوع المرسوم أمام حائط مسدود

3
JUNE
2018
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كان ذلك في 21 ايلول ال 2017. عندما وقف رئيس هذه الدولة الصغرى على منبر أكبر محفل دولي متحديا رئيس اعظم دولة في العالم على ارضه. ومن نسي هذا اليوم فليتذكر، وليتذكر ايضا ان هذا الرئيس ظل يناضل لالتحام اللبنانيين المنتشرين ببلدهم الام، حتى بعد اعتلائه سدة الرئاسة. فالرئيس ميشال عون الذي اقسم على حماية الدستور قولا وفعلا لن يخالف الدستور بالتوقيع على مرسوم يكون فاتحة للتوطين، رغم محاولة دس هذه القناعة في اذهان الناس

تارة يجري الحديث عن تهريب للمرسوم وطورا تسريب لاسماء منحت لها الجنسية. مشهد متناقض بطله المزايدات الوطنية، التي حسمها رئيس الجمهورية بالطلب الى اي شخص مشمول بالمرسوم المشار اليه ولا يستحق الجنسية التوجه بمعلوماته الى الامن العام. لكن البعض ظل مصرا على ان الرئيس عاد بهذا البيان عن خطأ ارتكبه نتيجة الضغوط. اما من يقرأ بين سطور رئيس الجمهورية يفهم أن الدعوة تحمل الكثير من الشفافية

هي حملة مبرمجة على رئاسة الجمهورية، تحت تسميات مختلفة يقول حمادة، علما ان رئيس الجمهورية هو آخر من يوقع على المرسوم بعد مروره بمديرية الاحوال الشخصية ورئاسة الحكومة

احد المجنسين الذين تواصلت معهم صحيفة النهار ورفض الافصاح عن اسمه يقول: رئيس جمهورية منح الجنسية، هل هذا يعني انني دفعت ثمنها، يا عيب الشوم، من يهاجم المرسوم اشخاص متعصبون. طالما ان الرئيس عون وقع عليه لا اخاف ابدا فلينتبهوا مع من يتعاملون. فهل تنتهي سبحة المزايدات لتنتقل الدولة الى تشكيل حكومة ام ان الذي دأبوا على التشهير بالمرسوم قبل الاطلاع على اسمائه سيمتلكون الجرأة للطعن به ؟

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