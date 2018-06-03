طقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق في بعض المناطق بخاصة في الداخل فترة بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في بعض المناطق، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق، تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد في الداخل فترة بعد الظهر. يوم غد الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكل متفرق في بعض المناطق خاصة في الداخل فترة بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات صباحا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 23 درجة، في الداخل من من

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الإنقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 05,28 ساعة غروب الشمس: 19,43