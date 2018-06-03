قصة الشابة اللبنانية "نور" تشعل مواقع التواصل : هكذا تراجعت عن الإنتحار !

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كتبت الشابة اللبنانية نور على صفحتها على الفيسبوك :

مش الكل بيعرف أنا ليه بركض. صرلي سنة عم حارب الاكتئاب لحتى ما خلي مخالبو تتمكن مني، من بعد ما قطعت بحالة اكتئاب حاد من سنتين اجتني صدمة أكبر خسرت اختي بحادث سير وبيي انقتل ( ماحدا يقول الله يرحمن) ما عم بحكي لاخذ مواساة لو سمحتم مع كل تقديري

عم بركض لحتى لكفي وخلي الحياة تضحكلي لو بكتني. أو فعليا لحتى ما موت من بعد ما فكرة الانتحار صارت تتنفس بقلب راسي وتاكل كل أحلامي لصار كل عرق فيي عم يلف ع رقبتي. يمكن لو ما عم حارب كنت من زمان صرت مع يلي بحبن بعالم تاني.

مش الكل بيعرف انو انا اوقات بمشي وبوقع لما ذكرياتي تمتصني، وانو اوقات حرف ما بقدر اقرأ على الرغم بكتب كتيير، وبواجه صعوبة انو أضهر مع ناس وبنعزل. حتى لو بحكي بطلاقة.رغم انو ضليت عم بشتغل وبكتب واتطوع بجمعيات وسافرت كذا مرة.

حتى أصحابي ما بيعرفوا إنو صار عندي حالة قلق وصاروا عيوني يشتاق النوم يهمسلن وفي ناس قراب قيلي فكروا انو حياتي رواق وما فهموا ولا حسوا بشو عم بقطع،لأنو خبيت.

اليوم عم قلكن انو في ناس بتعاني من اكتئاب حتى لو ما فرجت، وبتحاول تضلا متمسكي بالحياة. مش غلط واحد يقول الواحد إذا ممكن يأنقد غيروا. أنا بعدني عم بركض لحتى عيش لأنو بدي عيش وبدي ياكن تضلوا عايشين معنا.

صار لازم كلنا نحكي من بعد ما عم نسمع انو في كتير شباب عم تقتل حالا.وأنا حكيت.

من بعد سنة تمرين شاركت فيها بسباقات،شهر جاي بلش تمريني لل ٤٢ ورح ضل عم زيد المسافة كل سنة.