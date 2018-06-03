التيار الوطني الحر في اوتاوا - كندا يحتفل بالفوز الكبير

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احتفلت هيئة كولكو- اوتاوا في التيار الوطني الحر في كندا بالفوز الكبير الذي حققه الحزب بعد الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار الماضي ، بحضور النائب المنتخب عن المقعد الأورثوذكسي في عكار السيد اسعد درغام و عقيلته .

حضر الحفل بعض من رجال الدين و رؤساء الجمعيات و حشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية الذين توافدوا من جميع المدن الكندية ، و قد إستُقبِل النائب درغام بالزفة و على وقع الموسيقى و رُفعت الاعلام اللبنانية و الحزبية .

إستهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني تبعها كلمة للنائب درغام ، ثم منسق هيئة كولكو- اوتاوا السيد مارون عون شاكراً الحضور لمشاركتهم هذه الفرحة.