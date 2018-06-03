كنعان :منح الجنسية من صلاحيات الرئيس ولنا ملء الثقة بقراراته لذلك طلب التحقق من الأسماء

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كنعان لصوت لبنان 93،3:

- منح الجنسية من صلاحيات رئيس الجمهورية ولنا ملء الثقة بقرارات الرئيس عون الذي يؤمن بالمؤسسات والقانون لذلك طلب التحقق من الأسماء

-قرار رئيس الجمهورية جريء وقانوني وشفاف واين كان من يتهم اليوم ببيع الوطن من مرسوم التجنيس في العام 1994 ؟

-لست مطلعاً على مرسوم التجنيس ولكن لي ملء الثقة برئيس الجمهورية وهو ضنين بالمصلحة الوطنية والجنسية اللبنانية وعلى الامن العام القيام بمهامه وبعد صدور الوقائع يكون التقييم

-تاريخ الرئيس عون الوطني والسيادي معروف وقد تعاطى بمسؤولية مع مرسوم التجنيس ولكن هل الحملات التي شنت عليه من قبل بعض من باعوا الوطن عشرات المرات مسموحة وبريئة؟