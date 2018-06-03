3 آلاف نازح من فليطا وقارة في عرسال ينتظرون الموافقة السورية للعودة

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كشف رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ «الحياة» أن ثلاثة آلاف سوري نازح موجودين في عرسال يريدون العودة إلى القلمون الغربي.

وأوضح أن البلدية وثقت معلومات كاملة عن هؤلاء النازحين الذين يريدون العودة إلى بلدي قارة وفليطا اللتين نزحوا منهما إلى عرسال قبل سنوات. وأشار إلى أن هؤلاء يرغبون أن تحصل مصالحة بينهم وبين النظام السوري».

وقال الحجيري إن البلدية أعدت الجداول الكاملة بأسماء الراغبين بالعودة وهم رجال ونساء وأطفال ومسنون. وتم تسليمها إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل شهر ونصف الشهر، وهو تواصل هاتفياً مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، وبات الملف بأكمله لدى الجانب السوري بانتظار رده بالموافقة أو بالرفض». وأشار ألى لقاء حصل بين الجانبين اللبناني والسوري شاركت فيه وزارة المصالحة الوطنية السورية.