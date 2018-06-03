المعارضة السنية تفطر في طرابلس اليوم والحريري مازحاً: فلتأخذ الستة مقاعد

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الرئيس سعد الحريري عائد من الرياض اليوم الاحد، في استقبال رئيس الحكومة المكلف، اليوم تكتل النواب السنة البعيدين عن وهج تيار المستقبل، والذين يفترض التقاؤهم حول مائدة إفطار رمضانية في طرابلس اليوم الأحد، مقدمة لتشكيل كتلة نيابية او تفاهم نيابي، حيث سيكون هناك الرئيس نجيب ميقاتي، وفيصل كرامي وفؤاد مخزومي، علما بان ميقاتي سمى الحريري لرئاسة الحكومة وتردد انه ترك له اختيار وزير من كتلته ايا كانت طائفته.

وأعلن الحريري من الرياض انه لم يلتق رسميين سعوديين، ولم يتواصل مع احد في بيروت بخصوص الشأن الحكومي، وقال: «عندما أعود، سأعمل بوتيرة سريعة على الملف الحكومي وفزلكات وعقد التأليف «ليست مستعصية وكله قابل للحل».

وعن عدد الحقائب التي ستعطى الى السنة، من غير المستقبل، قال مازحا: ستة.. (اي جميع مقاعد السنة) ثم عاد ليقول: لا مشكلة هنا.