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بالصور: حبس مواطنة لبنانية صاحبة الفيديو 'المُهين' !

2
JUNE
2018
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أمرت النيابة المصرية، السبت 2 حزيران 2018، بحبس مواطنة لبنانية ، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامها بتوجيه "إساءات للشعب المصري".

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن "النائب العام المصري نبيل صادق، أمر بحبس المواطنة اللبنانية منى مذبوح 4 أيام على ذمة التحقيقات".

ويحقق مع اللبنانية، بحسب المصدر السابق "في قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل أيام ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المواطنة اللبنانية، قبل أيام من مغادرتها البلاد، استجابة لقرار من النائب العام. وكانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع "مذبوح"، على خلفية "إساءة" وجَّهتها إلى رجال ونساء مصر .

وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وترحيلها عقب قضاء العقوبة إلى بلادها، وفق المصدر السابق. أوقف الأمن المصري، اللبنانية منى مذبوح، التي أثارت غضب مصريين وأصبحت حديثهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو لها وهي تنتقد بحدة سلوك مصريين، مستخدمة ألفاظاً نابية.

التهمة.. سب وقذف الشعب المصري
وكان قد ذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الخميس 31 أيار، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مذبوح، بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة. وأشار الموقع إلى أن مذبوح تواجه اتهامات بـ"سب وقذف الشعب المصري، والتطاول على سيدات مصر".


وتقدَّم محامٍ ببلاغ ضد الفتاة اللبنانية، وقال البلاغ إن "منى مذبوح اللبنانية الجنسية حضرت إلى الأراضي المصرية، وعند قدومها استُقبلت بكل ترحاب، وفجأة، وعبر صفحتها نشرت فيديو تطاولت فيه بأبشع وأقذر الألفاظ على مصر العظيمة، التي استقبلتها، وعلى كل نساء ورجال مصر، حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصري والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات يعفّ اللسان، ويمتنع القلم عن ذكرها".

وكانت المذبوح قد ظهرت في مقطع فيديو أشارت فيه إلى أنها تزور مصر للمرة الرابعة، ووجَّهت شتائمَ إلى المصريين، بسبب ما قالت إنها تعرَّضت له في زيارتها الأخيرة من تصرفات مزعجة "بما فيها التحرش والسرقة"، وفق قولها. وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر غضباً واسعاً بين المصريين، وطالبوا على شبكات التواصل وزارةَ الخارجية بالتحرك، وإصدار قرار بمحاسبتها.


واتَّهمت مدبوح أشخاصاً بسرقة فيديو لها من صفحتها الشخصية، ونشره دون إذنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها حرَّرت محضراً حيال ذلك، ونشرت صورةً عنه، لكن لم يتسن التأكد من صحته. فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفتاة اللبنانية أغلقت حسابها الشخصي على موقع " فيسبوك ".

وكانت مذبوح قد ظهرت في فيديو ثانٍ اعتذرت فيه عن الفيديو الأول، وقالت إنها لم تقصد إثارة البلبلة، أو سبَّ كلِّ المصريين، وأضافت: "أنا بحب المصريين قوي، ولي أصحاب جدعان جداً، ووقفوا جنبي، وأنا وقفت جنبهم".

عربي بوست

اليوم السابع
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