الرئيس عون يطلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للأمن العام للاستثبات

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :

على الرغم من ان مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية ، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه ، أو خلفياتهم ،



ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من اَي نوع كانت ، سواء كانت حقيقيةً أو مصطنعة ،



يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل من يملك معلومات اكيدةً بشأن اَي شخص مشمول بالمرسوم المشار اليه اعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية ، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات.