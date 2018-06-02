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بالفديو - الإعلامية ريتا نصور انجيليني ترد " لاقو شي جديد تتسلو فيه غير موضوع التجنيس"

2
JUNE
2018
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كتبت الإعلامية ريتا نصور على الفيسبوك :

لكل اللي عم يتناقلو فيديو حديثي عن الجنسية وعاملين حملات من وراه:
- اولا هيدا جزء زغير من حديث اطول وبالتالي اخراجو من سياقو ما بيهدف الا للاستغلال الرخيص
- تانيا اكيد مش المقصود الاستخفاف بالجنسية اللبنانية انما المقصود القول انو في تضخيم وتكبير مدروس وممنهج لهالملف لاهداف سياسية...وهالفكرة موضحتا بحديثي الكامل اللي انقطش وانترك منو بس هالجزء ما بعرف ليش
- ثالثا حديثي عن محدودية الجنسية اللبنانية اجا ردا على الحكي عن شراء هالجنسية ودفع اموال كرمالا ...يعني بلا ما نتخبا بخيال اصبعنا ايه جنسيتنا غالية علينا بس اكيد ما بتعطي "اصحاب المليارات "امتيازات متل جنسيات تانية واكيد لو بدن "يشترو" جنسية كانو بيدفعو حق حيالله جنسية اوروبية ... مش استخفاف بالجنسية اللبنانية بس هيدا الواقع
حكيي هيدا موجه لاصحاب النوايا المنيحة اللي راحو بالهمروجة...اما لاصحاب النوايا والخلفيات السيئة والخبيثة:
- اولا انا اللي مسؤولة عن كل كلمة قلتها ، فبلا ما تحملو القصص اكتر ما بتتحمل وخففو حرتقة لا بتقدم ولا بتأخر
- تانيا والاهم بس تبطلو ساكتين وعم تدافعو عن وجود مليونين سوري على ارضنا وبس تبطلو ماشيين ورا احزاب تاريخها عمالة وتهجير وتجنيس جماعي وتآمر عالبلد وبس تبطلو صبح وضهر وعشية قاعدين عالسوشيل ميديا عم تسبو بلدكم ، ساعتا بس ، فيكن تعطو مواعظ بالانتماء والهوية والوطنية ...ومن هلق لوقتها #لاقو_شي_جديد_تتسلو_فيه

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