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مدير عام رئاسة الجمهورية يرد على رسالة النائب الجميل: وزارة الداخلية هي الجهة الصالحة المعنية بطلبكم

2
JUNE
2018
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وجّه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير كتاباً الى رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميل، رداً على الرسالة التي كان وجهها النائب الجميل الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وطلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، وذلك عملاً بالقانون الرقم 28 تاريخ 20/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات).
 
وهنا نص كتاب الدكتور شقير للنائب الجميل:
 
"نفيدكم بأن الجهة الصالحة للاطلاع على مضمون كتابكم وإعطائه المجرى القانوني انما هي وزارة الداخلية والبلديات، المعنية مباشرةً بالمضمون المذكور. 
 
كما نود لفت نظركم الى المادة 4 من القانون رقم 28 تاريخ 20/2/2017 التي تتعلق بالمستندات الادارية المتعلقة بمعلومات ذات الطابع الشخصي وهي تنص في فقرتها (أ) انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية واي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار اليه بالاسم او برقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي اخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة. ويعنى بالملفات الشخصية قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع انواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر او غير مباشر.
 
هذا ما اقتضى بيانه لسعادتكم عطفاً على كتابكم لما فيه مصلحة القانون.
        وتفضلوا بقبول الاحترام." 
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