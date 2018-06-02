تجواب 8 عسكريين بينهم ضابطان بتهمة اهمال الواجبات الوظيفية

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مثل ثمانية عسكريين من بينهم ضابطان أحدهما برتبة رائد والثاني برتبة ملازم أول أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله في جلسة استجواب على خلفية الادعاء عليهم، مشتركين، بتهمة إهمال الواجبات الوظيفية ما أدى الى فقدان أسلحة أميرية حربية.

وكانت الحادثة وقعت في العام 2014 حين فقدت 3 مسدسات أميرية تستخدم في عمليات التدريب خلال دورات في معهد قوى الأمن الداخلي، وكان لا يزال في منطقة عرمون.

واستكمالا للنظر بالملف ومتابعة المحاكمة، قررت الهيئة استدعاء أحد العسكريين للاستماع الى إفادته في جلسة حددت بتاريخ 17 تشرين الأول المقبل.