وزارة الصحة: جميع التقارير والتحاليل تؤكد لا حالة وبائية في كفرعبيدا

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان الاتي: "متابعة للحالات التي سجلت في كفرعبيدا قضاء البترون، والتي تم التداول فيها على انها حالات وبائية معدية ما اثار الذعر بين المواطنين، عقدت اللجنة الوطنية للأمراض الانتقالية في وزارة الصحة العامة برئاسة المدير العام اجتماعا طارئا، ودرست جميع التقارير والتحاليل الطبية، وتبين أن الحالات المرضية المسجلة هي غير مرتبطة ببعضها ولم يثبت حتى الآن أنها ناقلة لعدوى مرض انتقالي، وبالتالي لا يوجد حالة وبائية في المنطقة. بناء عليه، تطمئن الوزارة المواطنين وهي مستمرة بمراقبة الوضع الصحي عن كثب وسوف تعلن عن اي معلومات جديدة حول الموضوع في حال ظهورها".