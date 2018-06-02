النائب شامل روكز يعلق على مرسوم التجنيس

A + A -

بعد الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس، غرد النائب شامل روكز قائلاً:

"كل الكلام عن تجنيس لقاء أموال معيب في حق رئيس كشخص العماد ميشال عون، ومن يعتبر ان هذا المرسوم هو وزنة من وزنات تأليف الحكومة فهو مخطئ".

وأضاف أنه يمكن للمعترض على مرسوم التجنيس ان يطعن بالمرسوم امام القضاء المختص لكن أن يطلق اتهامات من هذا النوع فهو امر معيب.

وقال "انا مع اعطاء حق المرأة باعطاء الجنسية لاولادها لكننا امام محاذير تتعلق باللجوء الفلسطيني والنزوح السوري ولذلك يتم النظر بكل ملف بشكل منفصل عن الآخر".

مشددا على أن مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو اخذ مساره القانوني الى المديرية العامة للاحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض ان يطعن امام القضاء المختص.



