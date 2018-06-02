النائب شامل روكز يعلق على مرسوم التجنيس

A+
A-
بعد الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس، غرد النائب شامل روكز قائلاً:
"كل الكلام عن تجنيس لقاء أموال معيب في حق رئيس كشخص العماد ميشال عون، ومن يعتبر ان هذا المرسوم هو وزنة من وزنات تأليف الحكومة فهو مخطئ".
"كل الكلام عن تجنيس لقاء أموال معيب في حق رئيس كشخص العماد ميشال عون، ومن يعتبر ان هذا المرسوم هو وزنة من وزنات تأليف الحكومة فهو مخطئ".
وأضاف أنه يمكن للمعترض على مرسوم التجنيس ان يطعن بالمرسوم امام القضاء المختص لكن أن يطلق اتهامات من هذا النوع فهو امر معيب.
وقال "انا مع اعطاء حق المرأة باعطاء الجنسية لاولادها لكننا امام محاذير تتعلق باللجوء الفلسطيني والنزوح السوري ولذلك يتم النظر بكل ملف بشكل منفصل عن الآخر".
مشددا على أن مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو اخذ مساره القانوني الى المديرية العامة للاحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض ان يطعن امام القضاء المختص.
وحول تشكيل الحكومة المقبلة، قال: "الناس تنتظر مواقف تسهّل تأليف الحكومة وحل مسألة التمثيل المسيحي في الحكومة سهل، وحزب الله ممثل أساسي لمكوّن كبير في البلد وله الحق بأن يتمثل في الحكومة"
وأضاف "العرف بعد الطائف هو اعطاء رئيس الجمهورية في الحكومة. فلماذا محاولة القضم اليوم من صلاحيات الرئيس خصوصاً في عهد شخصية كالرئيس عون, وأنا لم اسمع رئيس الحكومة يتحدث عن حصة في الحكومة والتأليف لا يعني محاصصة.
وانا ضد تطييف الوزارات وحصريتها. عادة تكون نيابة رئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية وفي الحكومة السابقة الرئيس عون هو من تخلى عنهالصالح القوات. والامور لا تستأهل هذا التصعيد ونأمل ان تكون الاسقف المرتفعة لمصلحة البلد. انا مع تمثيل القوات في الحكومة خصوصاً بعد الانتخابات النيابية التي يجب ترجمة نتيجتها حكومياً".
أما عن الفصل بين النيابة والوزارة قال: "انا مع فصل النيابة عن الوزارة والحل الآن يكون حبّياً مع تفضيلي لتشريعه في قانون ملزم لا يترك الخيار لمزاج الكتل النيابية".