living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب شامل روكز يعلق على مرسوم التجنيس

2
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس، غرد النائب شامل روكز قائلاً:
"كل الكلام عن تجنيس لقاء أموال معيب في حق رئيس كشخص العماد ميشال عون، ومن يعتبر ان هذا المرسوم هو وزنة من وزنات تأليف الحكومة فهو مخطئ". 
وأضاف أنه يمكن للمعترض على مرسوم التجنيس ان يطعن بالمرسوم امام القضاء المختص لكن أن يطلق اتهامات من هذا النوع فهو امر معيب. 
 
وقال "انا مع اعطاء حق المرأة باعطاء الجنسية لاولادها لكننا امام محاذير تتعلق باللجوء الفلسطيني والنزوح السوري ولذلك يتم النظر بكل ملف بشكل منفصل عن الآخر".
 
مشددا على أن مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو اخذ مساره القانوني الى المديرية العامة للاحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض ان يطعن امام القضاء المختص.

 
وحول تشكيل الحكومة المقبلة، قال: "الناس تنتظر مواقف تسهّل تأليف الحكومة وحل مسألة التمثيل المسيحي في الحكومة سهل، وحزب الله ممثل أساسي لمكوّن كبير في البلد وله الحق بأن يتمثل في الحكومة"
وأضاف "العرف بعد الطائف هو اعطاء رئيس الجمهورية في الحكومة. فلماذا محاولة القضم اليوم من صلاحيات الرئيس خصوصاً في عهد شخصية كالرئيس عون, وأنا لم اسمع رئيس الحكومة يتحدث عن حصة في الحكومة والتأليف لا يعني محاصصة.  
وانا ضد تطييف الوزارات وحصريتها. عادة تكون نيابة رئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية وفي الحكومة السابقة الرئيس عون هو من تخلى عنهالصالح القوات. والامور لا تستأهل هذا التصعيد ونأمل ان تكون الاسقف المرتفعة لمصلحة البلد. انا مع تمثيل القوات في الحكومة خصوصاً بعد الانتخابات النيابية التي يجب ترجمة نتيجتها حكومياً".
 
أما عن الفصل بين النيابة والوزارة قال: "انا مع فصل النيابة عن الوزارة والحل الآن يكون حبّياً مع تفضيلي لتشريعه في قانون ملزم لا يترك الخيار لمزاج الكتل النيابية".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout