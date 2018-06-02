مروج ومتعاطو مخدرات في قبضة قوى الأمن

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 31/5/2018 وفي محلة شاتيلا / الطيونه، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت احدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، من توقيف على متن دراجة آلية نوع "FS" لون اسود، المدعو:

ص. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)

للاشتباه به بترويج المخدرات، وضبطت بحوزته /200/ كيس داخل كل منها حوالي /2/ غ من مادة الهيرويين مقسمة ومعدة للترويج وكيس بداخله حوالي /1/ غ من المادة المذكورة، مبلغ مالي وصورة عن بطاقة هوية لبنانية باسم مغاير، وقد تم حجز الدراجة.

كما تمكنت من توقيف 3 اشخاص على متن دراجة آلية، لمحاولتهم شراء المواد المخدرة منه، وهم:

ط. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)

ج. ج. (مواليد عام 1992، لبناني)

ر. خ. (مواليد عام 2001، سورية)

وضبطت بحوزتهم /13/ "Stericup" معدة لـطبخ الهيرويين، /13/ إبرة "seringue"، /5/ قوارير سعة /10/ ملل بداخلها مياه مقطرة، /30/ "Alcholpad" صالحة للاستعمال، /6/ اكياس صغيرة تحتوي على مادة حامض الليمون، /5/ مظاريف بداخلها /74/ حبة مخدرة لون اخضر.

سلموا مع المضبوطات الى فصيلة الطريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.