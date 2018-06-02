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مصدر نيابي: الذين يستهدفون الرئيس هم أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان

2
JUNE
2018
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 قال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»" إن مضمون الكلام حول مرسوم التجنيس «يتضمن استهدافاً سياسياً»، لافتاً إلى أنه «تضخيم لإجراءات بسيطة، علماً بأنهم أنفسهم لم يتطرقوا إلى مرسوم التجنيس الأكبر في العام 1993، ومرسوم التجنيس الذي وقعه الرئيس السابق ميشال سليمان»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء الذين يستهدفون الرئيس من وراء المرسوم، هو أنفسهم لم يتحدثوا عن الوجود السوري بمئات الآلاف في لبنان، ويواجهون المطالب بالعودة الآمنة والمطمئنة للسوريين إلى بلادهم، ويحاولون الإساءة لصورة رئيس الجمهورية الذي لم يستطع أحد أن يؤثر على صورته».


وكان رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وقَّع على مرسوم لتجنيس أكثر من 600 شخص غير لبناني. وتقول مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن «معظم الرؤساء وقعوا مراسيم تجنيس لمجموعات صغيرة أو أفراد، وهو حق يمنحه القانون للرئيس»، لافتة إلى أن المشكلة الكبرى «تمثلت في قانون التجنيس في العام 1993 الذي وقعه الرئيس الراحل إلياس الهراوي، وشمل 200 ألف مجنس

الشرق الأوسط
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