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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في العلن، كلام عن حرية واستقلال. أما في السر، فإقحام لأجهزة خارجية - لا بل لدول في الشرق والغرب - في تشكيل الحكومة، سعيا ربما وراء مقعد وزاري إضافي، أو طلبا لوزارة سيادية أو خدماتية وسوى ذلك من المواقع وفق التصنيف المحلي...



في العلن، حرص على جمهورية قوية، وعلى بسط سيادة الدولة بقواها العسكرية والامنية الذاتية على كل الأراضي اللبنانية. أما في السر، فرسائل واضحة، ووشوشات مفهومة، تدعو إلى التريث في تسليح الجيش...



في العلن، مزايدة في رفض التوطين عبر حملة منظمة على مرسوم التجنيس المطروح، وعبر التلويح بطعون، حتى قبل الإطلاع على المضمون. أما في السر، فغض نظر دائم عن بيانات دولية صريحة، تتحدث عن عودة طوعية لا آمنة، وعن لاجئين لا نازحين، وإهمال مستمر لمأساة باتت عبئا لا يحتمل على الأمن والاقتصاد قبل الديموغرافيا، بعد انسياق طويل في اتهامات العنصرية التي سيقت في وجه أول من رفع الصوت...



في العلن، دائما كلام جميل. أما في السر، فدوما أفعال شنيعة. شنيعة بكل المعايير: الأخلاقية أولا، والوطنية ثانيا، والسياسية ثالثا. أفعال، لن تنجح في ثني العهد عن إكمال المسيرة. مسيرة، أولى محطاتها المقبلة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وفق أحجام فعلية لا منفوخة. أما المرحلة التي ستلي التشكيل، والكلام هنا للرئيس ميشال عون اليوم، فلمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الامني ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم...



أما الإصلاحات، تابع رئيس الجمهورية، فستكون في صلب اهتمام الحكومة المقبلة، اضافة الى استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين طاقة كهربائية اضافية وتنفيذ السدود المائية وشبكة النقل، مجددا التأكيد على ان الخطة الاقتصادية التي قاربت على الانتهاء، تهدف الى تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي الى منتج...



وفي موضوع الفساد شدد رئيس الجمهورية على انه لن يتساهل بعد اليوم في أي ملف يرفع إليه او الى أجهزة الرقابة.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





- إتفاق شراكة استراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.

- تواصل اميركي-أردني حول خفض التصعيد في جنوب سوريا.

- تحضيرات اميركية-كورية شمالية للقمة بين الرئيسين.

- وزير الخارجية الروسي في كوريا الشمالية تحضيرا لزيارة بوتين.

- فلسطين في مجلس الامن وعرقلة دبلوماسية أميركية لحماية شعبها.

- سيطرة التحالف على محافظة الحديدة في اليمن.



هذه هي أبرز تطورات الخارج فيما الداخل اللبناني ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض لاستئناف التشاور حول الحكومة الجديدة. وفي رأي أوساط سياسية ان نصائح من دول ذات تأثير في الشرق الاوسط نصحت بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية وسط مستجدات الوضع الاقليمي. وترقب هذه الاوساط تأليف الحكومة قبل عيد الفطر أي في غضون أسبوعين على أبعد تقدير.



وفي شأن آخر أعلن كل من اللقاء الديمقراطي وحزب القوات اللبنانية عن تحضير طعن بمرسوم التجنيس الجديد.



وبعيدا عن كل هذه الاوضاع تبرز قصة لبناني بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وسام روكز ارادة صلبة غلبت القدر وتخطت الصعاب.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



ككرة ثلج، أو ككرة نار، بدأ مرسوم التجنيس يتدحرج، فأين سيستقر؟ هل يستقر على أبواب مجلس شورى الدولة؟



السؤال حتمه بروز قوى رئيسية أعلنت تباعا أنها ستقدم طعنا بالمرسوم: القوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي والكتائب اللبنانية... يأتي هذا التطور في وقت بدأ يظهر تباعا أن مراحل إعداد المرسوم كانت معروفة من نواب ومؤسسات، وربما لو لم يكشف النائب نديم الجميل، في تغريدة له، عن أسماء وردت في هذا المرسوم، لكان مر من تحت الطاولة مستفيدا من اجتهاد يقول ان لا لزوم لنشره في الجريدة الرسمية. وهكذا ما إن صدر حتى جرى حفظه في دائرة الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية من دون أن يخرج إلى العلن... ربما هذا ما جعل النائب سامي الجميل يطلب في كتاب الى رئاسة الجمهورية الإستحصال على نسخة من المرسوم "في ظل الغموض الذي يلفه"، وفق ما جاء في تعليل الطلب... النائب وليد جنبلاط كان أقسى في تغريدته فكتب يقول "الدولة في عالم ثان، فهي منهمكة في مرسوم تجنيس الميسورين كي يستفيد بعض القوى الظلامية في الحكم من المغانم والسمسرات."... وما لم يقله جنبلاط، طرحه اللقاء الديموقراطي في صيغة سؤال: ما هي أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلا منح الجنسية يتم لمستحقيها؟



بعد هذه التساؤلات، ربما صار لزاما على المعنيين نشر المرسوم، لأن الإمعان في إخفائه سيضعه في خانة الريبة، خصوصا بعدما بدأت تتجمع معطيات عن ارتباطات أسماء في المرسوم، بينها أحد رجال الأعمال السوريين من الدائرة الضيقة للرئيس بشار الأسد، ورجل أعمال إيراني ارتبط اسمه بفضيحة فساد...



قبل الدخول في نفق المرسوم نشير إلى ان فضيحة سفر او تهريب شاهي يريفنيان متمادية، وفي جديدها الكشف عن أن أحد رجال الأعمال دفع خمسة وعشرين مليون دولار من دون ان يظهر هذا المبلغ في الشركة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



الى اين ستصل معركة مرسوم التجنيس؟ وهل تؤدي الى تعقيد الامور اكثر فأكثر بين الاطراف السياسيين وصولا الى عرقلة تشكيل الحكومة المنتظرة؟ حتى الان الاجواء لا تبشر بالخير، ففي المعلومات ان مرسوم التجنيس اصبح امرا واقعا، وأن عددا من المجنسين الجدد باشروا بالاليات وقاموا بالاجراءات المتبعة للحصول على هويات، في المقابل الاصوات المعترضة على ما حصل تتصاعد وتصل الى حد الطعن به ما ينذر بأن الامور ذاهبة الى نوع من انواع المواجهة، وأن الساحة الاولى للمواجهة المذكورة قد تكون في الحكومة العتيدة المنتظرة.



حكوميا الرئيس الحريري لا يزال يواصل اجازته في السعودية، وهو كما كشف للـ mtv لم يلتق ولن يلتقي اي مسؤول سعودي لان اجازته عائلية بحت، الحريري سيعود في الساعات المقبلة الى لبنان لمتابعة مشاوراته واتصالاته، علما انه وكما اكد للـ Mtv لا يزال على تفاؤله ويعتقد ان التشكيلة الحكومية المنظرة ستبصر النور بعيد عيد الفطر، فهل يفطر اللبنانيون على حكومة جديدة؟ ام ان التعقيدات المحلية والتطورات الاقليمية ستمنع تحقيق الهدف المرسوم؟





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* مقدمة نشرة اخبار "الجديد"



بات على العهد بكل مندرجاته الحكومية أن يقدم تفسيرا لمرسوم التجنيس الذي مرر تسللا واصطفى من استطاع الى الدفع سبيلا مرسوم حرك ردود فعل سياسية فأعلنت القوات اللبنانية أنها بصدد الطعن.. وطعن آخر رفعه اللقاء الديمقراطي متحدثا عن علامات استفهام كثيرة في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف وتساءل: ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين جرى تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين وفيما تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس كان النائب نديم الجميل يجزم بأن رئيس الجمهورية قد وقع المرسوم لأكثر من ثلاثمئة شخص بينهم فادي بائع الجنارك الاغلى في العالم والذي دفع نحو مئة وخمسين ألف دولار لأسرة من خمسة أفراد واستغرب الجميل أن يتحول لبنان إلى سلعة أو شركة مساهمة للذي يدفع أكثر ومن دون أي تدقيق أمني في هويات المجنسين. وبالدفوع الشكلية السياسية فإن الدولة لم تستأنف القرار ولم تطعن في المتسائلين وتركت باب التمييز مفتوحا على رد مؤجل.. إذ كان من المقرر أن يعقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا للتوضيح لكنه اختار التريث فلماذا يصمت العهد؟ وبأي ثمن صدر المرسوم؟ أقل ما يقال: إحترموا دموع أمهات صرخن سنوات في الشارع وهن يطالبن بحقوق أولادهن.. وبمنحهم جنسية بعلامة الأم وسواء أكان المرسوم الثمين قد صدر أم لم يوقع فإن للمرأة الحق وبمفعول رجعي في منح أولادها الجنسية اللبنانية أو بحد أدنى النظر في إقرار هذا المشروع الذي يتلوى في الشارع من دون أن يكون له نصيب بنصاب جلسة نيابية عامة الذين دفعوا تجنسوا و"يلي استحوا.. ماتوا" منزوعي الهوية والانتماء فإما أن توضحوا للرأي العام تفاصيل صفقة القرن فيعتذر إليكم إن كنتم على حق.. وإما ألا تغيروا التاريخ والمفاهيم والهوية.. وأن تصبح "كل جيوب الناس.. جنسيتي".





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



إلى حلبة تستعد لخوض معارك سياسية تواكب ولادة الحكومة العتيدة تسلل المرسوم الخفي لتجنيس حوالى 400 شخص من جنسيات سورية أردنية فلسطينية وعراقية ليقتحم المشهد السياسي ويتصدر الاهتمام طارحا علامات استفهام كبيرة تبدأ بالتوقيت ولا تنتهي بالأهداف عدا عن المعيار المعتمد فيه"، لافتة الى أن "المرسوم وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا الداخلية والخارجية من دون أن يعلن أو يصدر اي توضيح رسمي حوله وهو ما أثار موجات استنكار عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ورفضته أطراف سياسية عدة رافعة بوجهه حق الطعن لا سيما الكتائب واللقاء الديمقراطي الذي سأل عن المعايير المعتمدة والأسس التي تم الارتكاز اليها في اتخاذ قرار التجنيس وأسباب تهريبه معلنا انه بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس الشورى ضد المرسوم الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف وما لم يقله بيان اللقاء الديمقراطي صوب عليه النائب السابق وليد جنبلاط قائلا إنه مرسوم لتجنيس الميسورين كي تستفيد بعض القوى الظلامية في الحكم من المغانم والسمسرات".



وتابعت القناة بالقول أن "مرسوم التجنيس أتى ليزيد حدة التوتر في العلاقة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والتي عاد منسوبها ليرتفع مع بدء مفاوضات تأليف الحكومة فقد أعلن تكتل الجمهورية القوية على لسان النائب أنطوان حبشي الوقوف ضد المرسوم واتخاذ كافة الخطوات القانونية للطعن به معتبرا أن فاعليه يقدمون على ما هو أخطر من التوطين أي التجنيس مواقف زادت الشرخ بين القوات وبين وما وصفه جهاز الإعلام والتواصل في القوات بالخط الباسيلي الذي قرر إسقاط المصالحة والعودة إلى سياسة نبش القبور"، مشيرة الى أنه "على خط تشكيل الحكومة يفترض أن يستأنف الحريري مشاوراته بعد عودته يوم الأحد من السعودية ليتضح المسار الذي سيسلكه وما إذا كان من تأثير للقاءاته في المملكة على عملية التشكيل".





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



استمرار التشاور على أكثر من صعيد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.



برزت مؤشرات ايجابية عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون من خلال ابداء تفاؤله بتشكيل الحكومة العتيدة في وقت قريب.



عون اعتبر ان المرحلة التي ستلي تشكيل الحكومة، ستخصص لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الامني ومعالجة أزمة النزوح.



وعلى هامش مشاورات التأليف استمر السجال بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على خلفية الاحجام والتمثيل الحكومي، ليتطور اشكالا بين طلاب الطرفين في الجامعة اللبنانية في جل الديب.



التعارك المحدود لم ينسحب على الاوضاع الامنية في بعلبك الهرمل، إذ رفع اهالي المنطقة الصوت عاليا للمطالبة بالاسراع في اتخاذ الخطوات العملية والامنية لوضع حد للفلتان الامني الحاصل.



بين اشكال، وفلتان.. سجال سياسي على خلفية قضية مرسوم التجنيس الذي دخل فصلا جديدا اليوم حيث اعلن اكثر من طرف نيابي نيته الطعن بالمرسوم، فيما اوضحت المؤسسة المارونية للانتشار دورها في اعداد في المقترح المقدم.





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* مقدمة نشرة اخبار "المنار"



كلما رتق ملف فتق آخر، وكلما طوى اللبنانيون استحقاقا برز آخر..



جديد اليوم مرسوم التجنيس، المرسوم على لوحة وطنية مضطربة، مع ضيق سياسي زمن مفاوضات التشكيلة الحكومية..



تشكيلة يفترض ان الصعوبات الموجودة أمامها يمكن تجاوزها او حلحلة بعضها بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي اضاف ان حزب الله يريد تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، ويريدها متضمنة لاوسع قدر ممكن من القوى السياسية الوطنية المتعاونة في لبنان..



وفي لبنان مناسبة وطنية لم يقدر عليها النسيان رغم تواطؤ السياسة، هي ذكرى استشهاد رئيس الحكومة اللبنانية رشيد كرامي.. واحد وثلاثون عاما وما سامح اولياء الدم وما نسوا، فحل هذه القضية لا يكون إلا بالقضاء، والبراءة لا تؤخذ بقرار سياسي كما أكد النائب فيصل كرامي..



في فلسطين تأكيد على ان مسير العودة لن يوقفه تهويل ولا تصعيد صهيوني، فتحرك الفلسطينيين في جمعة عنوانها “من غزة الى حيفا، وحدة دم ومصير مشترك” مقدمين المزيد من الدم على طريق التحرير.. عشرات الجرحى سقطوا بالرصاص الاسرائيلي في غزة، في جمعة تسبق جمعة القدس، التي يحشد لها العالم الاسلامي تلبية لدعوة الامام الخميني قدس سره في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وعنوان هذا العام: سنصلي في القدس.





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