رسمٌ جديدٌ على فاتورة الإستشفاء الخاصّة بالمرضى تتجّه المُستشفيات الخاصّة في لبنان إلى إضافته

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رسم جديد على فاتورة الإستشفاء الخاصّة بالمرضى تتجّه المُستشفيات الخاصّة في لبنان إلى إضافته ليكون بمثابة بدل عن فاتورة الكهرباء، وتُقدّر قيمة الرسم بنحو 66 ألف ليرة وهي الكلفة اليومية لاستهلاك الكهرباء التي تتكبدّها إدارة المُستشفى على المريض الواحد، فما هي خلفية هذا القرار؟



وفي وقت توجهت فيه نقابة المستشفيات بكتاب لوزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار ابي خليل تطالب فيه بالعمل على استثناء المستشفيات من التقنين للحد من تبعات هذه الكلفة، أشارت مصادر في وزارة الصحة إلى أنّ العمل على الموضوع يجب أن يتمّ بالتنسيق مع الطاقة لتؤمّن الكهرباء للمُستشفيات وتسحب منها تاليا حجّة رفع الفاتورة، لتتمكّن الوزارة من محاسبة المستشفيات في ما بعد.



وأشارت المصادر إلى أنّ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني سبق أن أطلع وزير الطاقة على هذه المُشكلة، وطرح معه إستثناء المُستشفيات من التقنين الكهربائي أو تقليص ساعاته، فيما نفت مصادر كهرباء لبنان في المقابل أن تكون قد تلقّت طلباً رسمياً يتعلّق بتقليص ساعات التقنين للمُستشفيات.