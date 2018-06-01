هل ينال الحريري حصةً وزاريةً منفصلة عن كتلة المستقبل؟

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هكذا رفع الرئيس المكلف سعد الحريري سقف مطالبه، وبالفم الملآن طالب بحصة وزارية منفصلة عن كتلة المستقبل. طرحٌ يأتي في عز الخلاف حول حصة رئيس الجمهورية الحكومية الا ان الفارق كبير في الحالين ، فاذا كان هذا الحق مكرسا لرئيس الجمهورية بقوة العرف فانه غير منطقي بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء خصوصاً ان بيده الاستقالة وتطيير الحكومة ساعة يشاء



لماذا اذا قد يضع الرئيس الحريري عصيا اضافية في دواليب تأليف الحكومة من خلال هذا الطرح ، و هل يقصد بذلك زكزكة الرئيس عون سياسيا لقطع الطريق امام اي حصة وزارية للاخير؟



لا تبدو مصادر قريبة من قصر بعبدا متحسسة من طرح الحريري ، وهي تقول لل او تي في : نحن لا نعتبر هذا الموضوع بمثابة رد علينا ، لا زكزكة ولا نكاية ولا مواجهة معنا خصوصاً اننا لا ننظر للامور من منظار المحاصصة. الاهم تأليف حكومة متجانسة وطنيا وقابلة للانتاج مع مراعاة مكانية التمثيل الصحيح لكل المكونات تختم المصادر.



ولكن هل تكون حصة الحريري عقدة اضافية في مسار التأليف؟ بالنفي يجيب المتابعون وكل الدلائل والمؤشرات ستظهر بعد عودة الحريري من السعودية وخلال كلمته المرتقبة الاحد



تعتقد مصادر متابعة ان زيارة الحريري السعودية لن تحمل معها اي تغيير بالمسار اي بالتسوية السياسية الكبرى، هذا هو الاهم، اما الخطوط الاولية للتركيبة الحكومية فيبدو انها تنطلق من اعتماد معايير واحجام الحكومة الحالية ، حتى الان لا مداورة و توزيع الحقائب السيادية سيبقى على ما هو عليه ...لكن كما يقول القول المأثور : الحكومة عند المرسوم