القوات للأميركيين: إضغطوا على الحريري ... الكشفُ عن رسالةٍ قوّاتية الى الكونغرس الاميركي في 25 ايار الماضي

A + A -

تحت عنوان تحريض قواتي ضد عون والجيش في واشنطن



القوات للأميركيين: إضغطوا على الحريري، كتب الزميل وفيق قانصوه في صحيفة الاخبار عن رسالة وجهها رئيس مقاطعة أميركا الشمالية في القوات اللبنانية جوزف الجبيلي الى أعضاء في الكونغرس الأميركي في 25 أيار الماضي.



ابرز ما يقول فيها بحسب قانصوه ان القوات اللبنانية رغم انها من اكبر الرابحين في الانتخابات الاخيرة، الا انها تواجه تحديات هائلة بعد تصويت كتلة الرئيس ميشال عون مع أنصار ايران ونظام الأسد على استبعاد نوابها لمنعهم من تنفيذ برنامجهم نحو استعادة سيادة الدولة.



وتطرقت الرسالة الى عقبات تعترض تشكيل الحكومة اذ «يبدو الحريري خاضعاً لضغوط التحالف الذي يقوده عون عبر صهره جبران باسيل، ولضغوط الجماعات التابعة لحزب الله من أجل استبعاد القوات اللبنانية عن تسلّم أي حقيبة وزارية مهمة مشيرة الى وجوب استعادة الحكومة المقبلة سيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات وعلى المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، لعب دور فاعل لضمان تحقيق الحكومة هذه الأهداف.