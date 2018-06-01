الوزيران ابي خليل والجراح يؤكدان عبر الـ otv انّ النيةَ في الإسراع في التشكيل موجودة

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أسبوع مرّ على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة العتيدة، وسط كلام عن عقبات في طبخة التشكيل... وهذه النقطة حضرت على هامش إفطار وزارة الخارجية، فهل من نيّة فعلية لدى الافرقاء السياسيين الاسراع في تشكيل الحكومة؟

المشاورات والاتصالات مستمرّة ومصارد رئيس الحكومة تؤكد للـotv ان الرئيس المكلف سعد الحريري منفتح على كل الطروحات والمطالب وهو يعمل جاهداً على تذليل اي مطب طرأ او ممكن ان يطرأ على مسار التشكيل وسط الأجواء الايجابية التي تظلل حركة اتصالاته والنية السليمة التي لمسها لدى جميع الافرقاء وشدد المصادر على الا عقد مستعصية حتى الساعة، وترتقب كلمة الحريري في افطار البيال المركزي لتيار المستقبل مساء الاحد التي سيكون تشكيل الحكومة نقطة رئيسة.