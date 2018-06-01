إستنفارُ قاطني مبنًى في زوق مكايل بسبب تخريب الطريق المؤدي إلى مدخل البناية

A + A -

في زوق مكايل، وتحديدا في هذا المبنى يشكو عدد من المواطنين سوء اوضاع الطريق المؤدي إلى مدخل بيوتهم بسبب الحفريات الناتجة عن الاعمال التي تنفذُها البلدية منذ اربعة ايام بشكل منع الأهالي من الوصول بسياراتهم إلى المبنى، داعين إلى ضرورة التنسيق بينهم وبين البلدية عند تنفيذ اي حفريات في الشوارع

بحسب السكان يأتي تخريب هذا الطريق بحجة عدم السماح بمرور احد مالكي عقار مجاور وبسبب وجود تخطيط قرّر رئيس البلدية تنفيذه مجتَزأً وبشكل غير عادل وفقا لمصالح شخصية

وطالب السكان رئيس البلدية بإنهاء الأعمال القائمة بأسرع وقت نظرا لمعاناتهم اليومية

وبانتظار انتهاء الأعمال، من يحمي هؤلاء من انزلاق سياراتهم؟