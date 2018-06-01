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قطاع الشباب في التيار الوطني الحر: ما حصل هو نتيجة استفزازات مستمرة دأب عليها بعض الطلاب المنتسبين للقوات اللبنانية

1
JUNE
2018
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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:
بتاريخ الجمعة 1 حزيران 2018 واثناء تبادل حوار سياسي بين مجموعة من طالب التيار الوطني الحر واخرى من القوات اللبنانية في الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثاني جل الديب، جرى تلاسن فردي بين طالبين من التيار والقوات تطور الى اشكال واحتكاك مما ادى الى إصابة المسؤول عن طلاب القوات في الكلية. على الأثر تدخل المسؤولين من الطرفين فتوقف الاشكال.
يهم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر التأكيد أن ما حصل هو نتيجة استفزازات مستمرة دأب عليها بعض الطلاب المنتسبين للقوات اللبنانية والذين كانوا هم نفسهم طرفا في الاشكالات خالل الاعوام السابقة كما في العام الحالي والذين باتوا معروفين بالاسم لدى الاجهزة الامنية المختلفة وخصوصا  فصيلة أنطلياس التي تقع كلية الحقوق والعلوم السياسية ضمن نطاق صالحياتها.
إلى ذلك، يؤكد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر أن من حمل لواء الدفاع عن حقوق اللبنانيين عامة وأنجز خلال عام واحد جملة من الاصلحات على صعيد بنية الدولة وهيكليتها وحافظ على الهوية اللبنانية دون السماح ألطراف خارجية بالتدخل في قراراته ليس بحاجة إلى شهادة من أحد.
في النهاية يشدد قطاع الشباب في التيار الوطني الحر على ضرورة أن تبقى النقاشات السياسية في مختلف الكليات ضمن سقف تفاهم التيار والقوات الذي قام على احترام أراء ألاخرين ووقف اإلاستفزازت بين الفريقين

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