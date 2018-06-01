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في العلنِ، كلامٌ عن حريةٍ واستقلال. أما في السِرّ، فإقحامٌ لأجهزةٍ خارجية - لا بل لدولٍ في الشرق والغرب - في تشكيلِ الحكومة، سعياً ربما وراءَ مَقعدٍ وزاريٍ إضافي، أو طلباً لوزارةٍ سيادية أو خَدَماتية وسوى ذلك من المواقع وفق التصنيف المحلي...

في العلن، حِرصٌ على جمهوريةٍ قوية، وعلى بَسطِ سيادةِ الدولة بقِواها العسكرية والامنية الذاتية على كل الأراضي اللبنانية. أما في السِرّ، فرسائلُ واضحة، ووَشْوَشاتٌ مفهومة، تدعو إلى التريُثِ في تسليح الجيش...

في العلن، مزايدةٌ في رفض التوطين عبر حملةٍ منظمة على مرسوم التجنيس المطروح، وعبر التلويح بطعون، حتى قبل الإطّلاع على المضمون. أما في السِرّ، فغَضُّ نظرٍ دائم عن بياناتٍ دولية صريحة، تتحدث عن عودةٍ طوعية لا آمنة، وعن لاجئينَ لا نازحين، وإهمالٌ مستمر لمأساةٍ باتت عِبئاً لا يُحتمل على الأمن والاقتصاد قبل الديموغرافيا، بعد انسياقٍ طويل في اتهامات العنصرية التي سِيقت في وجهِ أوَّل مَن رفع الصوت...

في العلن، دائماً كلامٌ جميل. أما في السِر، فدوماً أفعالٌ شنيعة. شنيعة بكل المعايير: الأخلاقية أوّلاً، والوطنية ثانياً، والسياسية ثالثاً. أفعالٌ، لن تنجحَ في ثني العهد عن إكمال المسيرة. مسيرةٌ، أولى محطاتِها المقبلة تشكيلُ حكومةِ وحدةٍ وطنية تُمثّل الجميع وفق أحجامٍ فعلية لا منفوخة. أما المرحلةُ التي ستلي التشكيل، والكلام هنا للرئيس ميشال عون اليوم، فلِمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الامني ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين الى بلدهم...

أما الإصلاحات، تابع رئيسُ الجمهورية، فستكونُ في صُلب اهتمام الحكومة المقبلة، اضافةً الى استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين طاقةٍ كهربائية اضافية وتنفيذِ السدود المائية وشبكةِ النقل، مجدِداً التأكيد على انّ الخطة الاقتصادية التي قاربت على الانتهاء، تهدف الى تحويل الاقتصاد اللبناني من رَيعيٍ الى مُنتج...

وفي موضوع الفساد شدد رئيس الجمهورية على انه لن يَتساهلَ بعد اليوم في أيِّ مِلفٍ يُرفعُ إليه او الى أجهزةِ الرقابة.