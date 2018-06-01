بعد المتابعة والإستقصاءات.. توقيف أبو الهول

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بتاريخ 31/5/2018، ونتيجة للمتابعة الحثيثة والاستقصاءات المكثفة، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية من معرفة هوية احد مروجي المخدرات الملقب بـ" ابو الهول" وتحديد مكان تواجده.

وقد تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في محلة ساقية الجنزير، ويدعى :

ه. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

وضبطت بحوزته:

/50/ حبة ترامادول "فراولة".

/16/ حبة كرازول.

/65/ غ من مادة حشيشة الكيف.

/6/ سجائر ممزوجة بحشيشة الكيف.

/9/ حبات ريفوتريل.

/3/ حبات ليكزوتانيل.

علبتي دواء كناكيمو.

هاتف خلوي وسكين.



التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

المصدر: رادار سكوب