المؤسسة المارونية للانتشار: طلبنا تجنيس ابناء لبنانيات و رياضي

A + A -

صدر عن المؤسسة المارونية للانتشار البيان الآتي:

"يهم المؤسسة المارونية للانتشار التوضيح أنها معنية بمساعدة اللبنانيين المنتشرين على استعادة الجنسية اللبنانية وفقا للأصول الإدارية. وبناء على طلب وتكليف من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قدمت المؤسسة 21 ملفا للحصول على الجنسية اللبنانية بموجب مرسوم جمهوري، تعود جميعها لعائلات سيدات لبنانيات متأهلات من أجانب، وحصرا لرياضي فرنسي من أصول لبنانية هو مارفن سركيس لتمكينه من المشاركة في منتخب لبنان لكرة السلة.

كذلك يهم المؤسسة التوضيح أن ليس لها أي علاقة بأسماء رجال الأعمال من الجنسيات المختلفة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، كما أنها في انتظار صدور اللائحة الرسمية النهائية لتبني على الشيء مقتضاه، وتحذر من الوقوع في فخ الحملات الإعلامية التي تهدف إلى الهجوم على رئيس الجمهورية في وقت يتم السعي لتشكيل حكومة تفعل الإنتاجية وتنقذ لبنان".