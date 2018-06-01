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اللبنانية الاولى مفتتحة معرض "شَمَشْ" في لبنان قبل انطلاقه في جولته العالمية: لتشجيع الابداع واحتضانه

1
JUNE
2018
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افتتحت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون معرض "شَمَشْ" للفنان التشكيلي والمؤلف الموسيقي زاد ملتقى في متحف سرسق مساء امس، الذي يعرض في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري قبل ان ينطلق في جولة عالمية تشمل فنلندا، المملكة المتحدة، النروج، وأسترالیا، بعد النجاح الذي لقيه في الدورة السابعة والخمسين من معرض الفن العالمي - بينالي البندقية لعام 2017. 
 
ويجمع شَمَشْ، وهو مجسم ضخم، بتناغم تام وتآزر لافت بين الاشكال والمواد والاصوات، ليمزج بين الابتكار الموسيقي والبحث البصري وليدمج التكنولوجيا الحديثة بالآثار القديمة مشكلا مساحة روحانية هدفها ايقاف العنف في منطقة الشرق الاوسط الذي يعود تاريخه لاكثر من 4000 سنة.
وشهدت امسية الافتتاح معزوفة موسيقية عنوانها "شَمَشْ ايتيما" (الشمس المُظلمة) أدتها جوقة الجامعة الأنطونیة، بقیادة الأب توفیق معتوق والتي تشكل جزءا أساسياً من المعرض، وهي مستوحاة من اللغات القديمة، أما كلماتها فمستمدّة من نشید سومري. 
 
واثنت السيدة عون على المعرض، مشددة على ضرورة تشجيع الإبداع واحتضانه وتقديم كل التسهيلات الممكنة له، خصوصا انه يحمل رسالة سلام ويعكس ثقافة الشعوب وحضاراتها.
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