هكذا سيكون طقس الـ "ويك أند"!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية وحدوث عواصف رعدية خاصة في المناطق الداخلية مع ضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة كما يتكون الضباب على المرتفعات ليلا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية وحدوث عواصف رعدية خاصة في المناطق الداخلية مع ضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، تتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية وتكون مترافقة احيانا مع برق و رعد.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 13 الى 21 درجة، في الارز من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 13 الى 27 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها من 10 و 35 كلم/س.

- الانقشاع جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75 %.

- حال البحر منخفض الموج، حرارة سطح الماء 24 درجة.

- الضغط الجوي 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:28 ساعة غروب الشمس: 19:43