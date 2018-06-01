وديع كنعان: تطبيق القوانين يؤمن الإطار الصحي للتطور الإقتصادي

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اجتمعت لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، برئاسة وديع كنعان مع رئيس إدارة التخطيط والبرمجة في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور ، وذلك لشرح الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية التي تشكل إطار توجيهي عام للتنظيم المدني.

حضر الاجتماع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي نوه بدور المجلس كإستشاري وتحفيزي بهدف المصلحة العامة والإنماء المستدام.

وتمت مناقشة الخطة بهدف توضيح التداعيات الإقتصادية والإجتماعية على المواطنين.

واعرب كنعان عن أهمية تطبيق القوانين لأنها تؤمن الإطار الصحي للتطور الإقتصادي خصوصاً في المجالات الوطنية الأساسية كالتنظيم المدني.

كما شدد كنعان على أهمية الإدارة السليمة والمحافظة على أرض الوطن التي هي إرث يجب احترامه بغية تسليمه للأجيال القادمة.

كما شارك في الاجتماع من لجنة السياحة والتنظيم المدني والنقل، أيلي بصيبص، محمد قصابيه، جان عبود، وفاء عابد، جورج عطالله، ومن أعضاء اللجان الأخرى، اندره عور، مازن سويد،كريستيان باسيل، عبد الأمير فضل الله، عدنان رمال، غنى مواس، وماجد سعيفان.