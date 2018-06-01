بالصور - ترك هذه الرسالة قبل أن يُنهي حياته في المارينا ضبية!

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خاص رادار سكوب:



عثر صباح اليوم، على شاب في العقد الثالث من العمر جثة مضرجة بالدماء في محلة المارينا ضبية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "رادار سكوب" أن الجثة تعود للشاب "بول فرنكوديس" وقد عثر عليها داخل سيارة نوع مرسيدس والى جانبها مسدس حربي.



وتشير التقارير الأولية الى أن "بول" وصل الى المارينا فجر اليوم الجمعة وأوقف سيارته في طريق فرعية، وأقدم على الإنتحار بواسطة مسدس كان بحوزته.



مصدر أمني مطلع على التحقيق كشف لموقع "رادار سكوب" عن رسالة كان قد تركها الشاب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك يشرح فيها أسباب إقدامه على الإنتحار.