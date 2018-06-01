ممنوعة من المغادرة وضبطها وإحضارها.. ماذا حصل مع "منى" اللبنانيّة؟!

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فيما قدم المحامي المصري الدكتور سمير صبري بلاغاً إلى النائب العام في بلاده المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا ضد لبنانية تدعى منى علي مذبوح، لتطاولها على المصريين، أكدت مذبوح اعتزازها بمصر والمصريين.

البلاغ جاء فيه أن «منى مذبوح، حضرت إلى الأراضى المصرية وعند قدومها استقبلت بكل ترحاب، وفجأة وعبر موقعها نشرت فيديو تطاولت فيه بأبشع وأقذر الألفاظ على مصر العظيمة التي استقبلتها، وعلى كل نساء ورجال مصر، حيث وصفت المرأة المصرية والرجل المصري والدولة المصرية بألفاظ وصفات وعبارات يعف اللسان ويمتنع القلم عن ذكرها».

وطالب صبري في بلاغه بإصدار أمر بإدراج اللبنانية مذبوح على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها للعقوبة التي قد يُقضى عليها بها يتم ترحيلها الى بلادها ومنعها نهائياً مدى حياتها من دخول الأراضي المصرية.

وفي المقابل، بثت الفتاة اللبنانية، مقطع فيديو ظهرت فيه، وهي تنفي هذه الإساءة، وتؤكد اعتزازها بمصر والمصريين.