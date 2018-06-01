أصوات إنفجارات في محيط دمشق...

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سبوتنيك-

أفادت مصادر محلية بسماع دوي "انفجارات" في محيط العاصمة السورية دمشق أمس الخميس.

وهز دوي الانفجارات أحياء كفرسوسة والمزة جنوبي العاصمة.

وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أن صوت الانفجار نجم عن تفجير أحد الأنفاق في منطقة داريا وهو من مخلفات المجموعات المسلحة.

مؤكداً أن الوحدات المتخصصة في الجيش العربي السوري تقوم بتفجير العديد من العبوات الناسفة والألغام التي يتم العثور عليها من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة في المناطق المحررة.

وأضاف المصدر أن الوحدات المتخصصة تعمل كذلك على تفجير مجموعة من الأنفاق في مناطق داريا والحجر الاسود ومخيم اليرموك وبيت سحم وبعض مناطق الغوطة الشرقية، خشية إعادة استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية من قبل خلايا نائمة أو مجموعات مسلحة قد تتسلل إلى هذه المناطق.