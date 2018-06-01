عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 حزيران 2018

الأخبار: تحريض قواتي ضد عون والجيش في واشنطن
القوات للأميركيين: إضغطوا على الحريري
بعلبك ــ الهرمل: وينيّي الدولة؟
البناء: لافروف يدعو الزعيم الكوري لزيارة موسكو... ومفاوضات جنوب سورية على نار حامية
الأسد: سنستعيد كامل سورية... الأميركيون سيرحلون... على «قسد» أن تختار
الحكومة على باب معراب... وابراهيم يعلن البدء بإعادة النازحين... ومرسوم تجنيس!
الأنوار: مرسوم التجنيس يثير ضجة سياسية... وقلق على الامن في بعلبك
المستقبل: الإمارات: النصر قريب في اليمن
اللواء: دخول التراشق بالملفات يسابق متاريس التأليف
الحريري يعود بعد لقاء بن سلمان .. وحكومة «أمر واقع» لمواجهة العُقَد المستعصية!
النهار: هكذا مُرِّر مرسوم التجنيس وسط صمت مريب
الجمهورية: القوات لـ باسيل: هدفك الإلغاء و الإنقلاب
the daily star: Aoun signs off to naturalize 375 individual
l'orient le jour: Syrie : Israël 1, Iran 0