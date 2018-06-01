عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 حزيران 2018

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الأخبار: تحريض قواتي ضد عون والجيش في واشنطن

القوات للأميركيين: إضغطوا على الحريري

بعلبك ــ الهرمل: وينيّي الدولة؟





البناء: لافروف يدعو الزعيم الكوري لزيارة موسكو... ومفاوضات جنوب سورية على نار حامية

الأسد: سنستعيد كامل سورية... الأميركيون سيرحلون... على «قسد» أن تختار

الحكومة على باب معراب... وابراهيم يعلن البدء بإعادة النازحين... ومرسوم تجنيس!



الأنوار: مرسوم التجنيس يثير ضجة سياسية... وقلق على الامن في بعلبك

المستقبل: الإمارات: النصر قريب في اليمن



اللواء: دخول التراشق بالملفات يسابق متاريس التأليف

الحريري يعود بعد لقاء بن سلمان .. وحكومة «أمر واقع» لمواجهة العُقَد المستعصية!



النهار: هكذا مُرِّر مرسوم التجنيس وسط صمت مريب



الجمهورية: القوات لـ باسيل: هدفك الإلغاء و الإنقلاب

the daily star: Aoun signs off to naturalize 375 individual

l'orient le jour: Syrie : Israël 1, Iran 0