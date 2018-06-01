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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 حزيران 2018

1
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2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
تناقلت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاشتباكات مسلحة قالت إنها دارت ليل أول أمس، بين وحدات من الأمن السعودي وثكنة تابعة للحرس الوطني يُتّهم ضباطها بالولاء للملك السابق عبدالله بن عبد العزيز ونجله متعب. وورد في الأخبار أن الاشتباكات لم تُسفر عن نتائج حاسمة. فبقي المعسكر محاصراً والاشتباكات خارجه، فيما قيل إن أحد كبار الضباط الموالين لولي العهد محمد بن سلمان الذي قاد المواجهة قُتل فيها، بينما قالت مصادر معارضة إن الاشتباكات توسّعت وشاركت فيها جماعات من الأهالي المعارضين لحكم ولي العهد دعماً لمعسكر الحرس الوطني.


خفايا

يتصاعد الهجوم العنيف لحزب من «قوى 14 آذار» على تيّار سياسي كبير وفاعل على مستويات مختلفة، والذي تؤكد أوساط سياسية أن مسؤولي التيّار لم يصلوا إلى الحد الذي وصله قياديو الحزب المذكور ضدهم. وتشير الأوساط إلى أن ما يقال في بيانات وتصاريح مسؤولي الحزب، وبالرغم من حدتها، لا تساوي شيئاً، قياساً بما يقولونه في الكواليس.

 

 


المستقبل: يقال

إن دفعة جديدة من التعيينات الإدارية والأمنية أصبحت جاهزة قبل استقالة الحكومة الحالية لكنها تنتظر التوافق على دفعة أخرى لإقرارها ضمن سلّة كاملة إثر تشكيل الحكومة العتيدة.

 

 


اللواء: أسرار


لغز
يشكو مطرودون من تيّار موالٍ من فوقية تعامل رئيسه مع محاولات التماس تبريرات لما وصفوه «بالخطوة المعادية لهم» والمعرّضة لسمعتهم!


غمز
لفت نائب جديد أن مقاطعة وزير سيادي لا تقتصر على المناسبات الرمضانية، بل أيضاً، اجتماعات الكتلة التي ينتمي إليها؟


همس
يتجنب مسؤولون في سفارة دولة كبرى في لبنان التعرّض لإجراءات أقدمت عليها إدارة بلادهم، بصورة علنية ومباشرة..

 

 


النهار: أسرار الآلهة


من ينصر الإسكان؟

فيما تتآكل يومياً مداخيل المؤسسة العامة للإسكان وقدراتها على اقراض الشباب، لا يحرّك أي فريق سياسي أو مجتمع مدني ساكناً للدفاع عنها...

 

الحل في المعارضة

قال نائب خبير إن الحل الأفضل لمحاربة الفساد أو "وقف السرقات" هو في قيام معارضة حقيقية تفضح كل شيء ولا تتواطأ كل المكونات في الحكومة....

 


إلحاح على القوات

نقل عن ديبلوماسي غربي بارز سؤاله الملحّ عن النية في إعطاء "القوات اللبنانية" حقائب توازي تمثيلها النيابي أم ثمة نية "اقليمية" لإبعادها عن القرار كما تم اقصاؤها في زمن الوصاية....

 

 

الجمهورية: اسرار

تساؤل

إستغرب عدد من فاعليات بعلبك توقيت الفلتان الأمني في هذا الظرف، وتساءلوا ما إذا كان مرتبطاً بتوقيت تأليف الحكومة أو بالحديث عن قرب خطة أمنية جديدة.

 

فشل

يدرس رئيس تيار بارز قرار الإستغناء عن خدمات مساعدة له في الشؤون الإعلامية بسسب فشلها في المهمة التي أوكلها إليها منذ 3 سنوات.

 

مشكل

لاحظت أوساط متابعة لعملية التأليف أن المشكل الأساسي سيكون بين تيار كبير وحزب كبير يتنازعان على المقاعد.



حصة

قالت أوساط سياسية إن رئيس الجمهورية يحتاج إلى حصة في الحكومة إذا كان هذا الرئيس بلا قاعدة شعبية ولا يملك قوة تخوِّله تحصين الموقع الأول في الدولة.

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