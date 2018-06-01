living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجدد المظاهرات المطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من الرقة

1
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"المرصد السوري"-

أفاد المرصد السوري بأن المظاهرات المطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من مدينة الرقة تجددت مساء أمس الخميس.

وقال المرصد إنه رصد خروج العشرات في مظاهرة بحي الرميلة في مدينة الرقة، مطالبين بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" منها ، مشيرة إلى أن هذه المظاهرة جاءت في أعقاب التوتر الذي تشهده المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار المرصد السوري إلى أن مظاهرات خرجت يوم الثلاثاء في مدينة الرقة، طالب خلالها المحتجون برحيل "قوات سوريا الديمقراطية" من المدينة وتسليم إدارتها لسكانها، وشملت المظاهرات منطقتي المشلب والرميلة بالأطراف الشرقية والشمالية الشرقية من المدينة.

وتصاعد التوتر بعد وصول دوريات من قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة التظاهر، مع ورود معلومات عن اعتقال متظاهرين في المدينة، بحسب ما نقله المرصد عن نشطاء بالمنطقة.

إلى ذلك، تحدث المرصد عن توتر في مدينة الرقة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي من جهة، وبين "لواء ثوار الرقة" من جهة أخرى، موضحة أن أصوات إطلاق نار بشكل متقطع سمعت بالمدينة.

وقال المرصد السوري إن قوات من التحالف الدولي تدخلت لحل الخلاف والتوتر الجاري بين كل من "لواء ثوار الرقة" و"قوات سوريا الديمقراطية".

 

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout