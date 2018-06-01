تجدد المظاهرات المطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من الرقة

A + A -

"المرصد السوري"-

أفاد المرصد السوري بأن المظاهرات المطالبة بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" من مدينة الرقة تجددت مساء أمس الخميس.

وقال المرصد إنه رصد خروج العشرات في مظاهرة بحي الرميلة في مدينة الرقة، مطالبين بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" منها ، مشيرة إلى أن هذه المظاهرة جاءت في أعقاب التوتر الذي تشهده المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار المرصد السوري إلى أن مظاهرات خرجت يوم الثلاثاء في مدينة الرقة، طالب خلالها المحتجون برحيل "قوات سوريا الديمقراطية" من المدينة وتسليم إدارتها لسكانها، وشملت المظاهرات منطقتي المشلب والرميلة بالأطراف الشرقية والشمالية الشرقية من المدينة.

وتصاعد التوتر بعد وصول دوريات من قوات الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية إلى منطقة التظاهر، مع ورود معلومات عن اعتقال متظاهرين في المدينة، بحسب ما نقله المرصد عن نشطاء بالمنطقة.

إلى ذلك، تحدث المرصد عن توتر في مدينة الرقة، بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي من جهة، وبين "لواء ثوار الرقة" من جهة أخرى، موضحة أن أصوات إطلاق نار بشكل متقطع سمعت بالمدينة.

وقال المرصد السوري إن قوات من التحالف الدولي تدخلت لحل الخلاف والتوتر الجاري بين كل من "لواء ثوار الرقة" و"قوات سوريا الديمقراطية".