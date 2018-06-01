يوم النبيذ اللبناني ٢٠١٨ في زوريخ ب ١١ حزيران وجنيف في ١٤

A + A -

تشارك 34 شركة لبنانية في يوم النبيذ اللبناني 2018 الذي يقام في مدينتي زوريخ وجنيف السويسريتين، في 11 حزيران المقبل في الأولى و14 منه في الثانية، وتنظمه وزارة الزراعة، وتتولى إدارة تنفيذه شركة Eventions. وكشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحافي امس، أن الوزارة ستعين ملحقين اقتصاديين في 20 عاصمة أساسية في العالم مهمتهم الوحيدة تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج.



وقال باسيل خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في Beirut Symposium في سن الفيل، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود مفوضا عن وزير الزراعة والنائب سليم عون وعدد من المديرين العامين وأصحاب مصانع النبيذ:

هذا المنتج الكياني، اي النبيذ، مع غيره من المنتجات اللبنانية، دفع وزارة الخارجية إلى إطلاق الدبلوماسية الاقتصادية وكشف كم ان الدولة مقصرة بحق النبيذ وكل المنتجات الغذائية اللبنانية.



أضاف: نحن دولة مقصرة تجاه ناسها والصناعة والزراعة والمنتج اللبناني المميز ولا نقوم بالجهد الكافي لإيصاله إلى الأسواق الخارجية. وكل يوم نحن مطالبون بالقيام بأكثر لإدخال المنتج اللبنانية إلى دول العالم.



وقال: قد يكون من المعيب ألا يصبح لدينا ملحقون اقتصاديون في الخارج إلا في العام 2018، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى التفاؤل بأننا بدأنا بمسار جديد يمكننا أن نعطي فيه الأهمية لبعثاتنا في الخارج كي تقوم بهذا العمل.



تعميم على السفارات:

أضاف: من واجباتي التعميم على السفارة ألا تقدم إلا نبيذا لبنانيا في مناسباتها. من المعيب أن يلتقي اللبنانيون في الخارج وعندما يقررون أن يشربوا النبيذ ألا يتشاركوا ويتقاسموا النبيذ اللبناني أو العرق اللبناني، فهو منتج لا يزيد فقط استهلاكه إنما يزيد يوما بعد يوم جودة. ومن هنا واجب كل الإدارات المسؤولة بأن نحمي النبيذ اللبناني بإجراءات نتخذها على المعابر الحدودية تجاه المشروبات الكحولية.

وتابع: كما عملنا لتسويق النبيذ اللبناني يجب أن نعمل لتسويق العرق اللبناني الذي هو فريد لا تتشارك في إنتاجه دول أخرى، ولديه تاليا فرصة أكبر للاختراق والمنافسة. وأدرك أن عددا كبيرا من منتجي النبيذ ينتجون العرق أو أنهم قادرون على ذلك، ويبقى علينا أن نحفزهم كي ينتجوا أكثر.



وأردف: نحن اليوم سعداء بالذهاب إلى جنيف وزوريخ، ولكن لتبقى في بالنا الأسواق الأكبر كروسيا والصين والهند والكوريتين فكل هذه الدول نستطيع الذهاب إليها، والتنافس فيها أقل وإمكانية الاختراق أكبر وفيها إمكانيات كبيرة لتسويق النبيذ اللبناني.



من جهته، أشار لحود إلى أن اللقاء السنوي لإطلاق يوم النبيذ اللبناني في إحدى دول العالم بات مرتقبا يتطلع إليه منتجو النبيذ بالدرجة الأولى ومحبو النبيذ اللبناني، ويشكل لخبراء النبيذ ملتقى لتبادل الخبرات.



أما خوري فوصف النبيذ اللبناني بأنه مفخرة الصناعة والزراعة اللبنانية، ملاحظا أن هذه الصناعة أوصلت لبنان إلى العالمية فانتشرت على مدى انتشار اللبنانيين في أنحاء العالم كافة لتظهر الوجه الحقيقي والحضاري له.



وأكد أن لهذا القطاع أهمية كبيرة على أكثر من صعيد، موضحا أن أهميته التجارية تتمثل في ارتفاع صادرات لبنان من النبيذ بأكثر من 15 في المئة في الأعوام الخمس المنصرمة، في حين برزت أهميته السياحية في تطور السياحة المناطقية في لبنان كالبقاع والشمال وجبل لبنان.

وأشار إلى أهمية ثقافية مع وجود النبيذ كعنصر رئيسي على المائدة اللبنانية وقدرة القطاع على أن يعكس صورة لبنان التجدد والتنوع والانفتاح والثقافة.



موضوع فخر واعتزاز



أما رئيس اتحاد الكرمة والنبيذ ظافر شاوي، فرأى أن اهتمام وزارة الزراعة اللبنانية بقطاع النبيذ يشكل موضوع فخر واعتزاز لا سيما لجهة الجهود الجبارة التي تبذلها، وأهمها تخصيص موازنة سنوية لإقامة يوم للنبيذ اللبناني في الخارج.



ولفت إلى التعاون والتنسيق الجاري بين الإتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ وبين السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بفضل توجيهات وزارة الخارجية ودعمها، سواء أكان من خلال حفلات التذوق أو المحاضرات التي يتم تنظيمها حول النبيذ اللبناني أو من طريق تقديم النبيذ اللبناني، بصورة حصرية في كل المناسبات.



ولفت رئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ كارلوس العظم إلى أن لبنان الذي لقب مرارا وتكرارا بسويسرا الشرق، يرسل أحسن سفير لديه إلى قلب سويسرا نفسها، مذكرا بأنها بلد عريق في زراعة الكرمة وصناعة النبيذ. ورأى أن الفضل في هذا الحضور المهم للنبيذ اللبناني في أحد أهم البلدان الأوروبية، يعود إلى وزارة الزراعة وإلى مديرها العام لويس لحود الذي أحب النبيذ اللبناني وساهم في إطلاقه عالميا.



وأبدى نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي ترحيب الجمعية بكل مبادرة لدعم أي قطاع صناعي في لبنان، فكيف إذا كان هذا القطاع هو قطاع النبيذ الذي يعتبر مميزا لما له من تاريخ عريق منذ القدم ومستقبل واعد.



وستكون مدينة زوريخ المحطة الأولى ليوم النبيذ اللبناني يوم الإثنين 11 حزيران، حيث يقام في فندق Park Hyatt، وفي برنامجه، إضافة إلى التذوق، محاضرات لرئيس تحرير Vinum توماس فاتيرلاوس. وبعد أن يولم السفير اللبناني في سويسرا في 12 حزيران على شرف الوفد اللبناني في العاصمة برن، ينتقل الوفد إلى جنيف، حيث يقام اليوم اللبناني في 14 حزيران في فندق إنتركونينتال، على أن تتخلله محاضرات عن تنوع النبيذ اللبناني.