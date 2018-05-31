كنعان: من المستفيد من تشليح الوزراء من الرئيس القوي؟ ولرئيس الجمهورية حصة وزارية معترف بها في الطائف كتعويض عن صلاحيات الرئاسة التي انتزعت

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اكد امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان ان "حصة رئيس الجمهورية الوزارية مسألة دستورية وميثاقية بمعزل عن المواقف السياسية.

وسأل كنعان في حديث للmtv " ‏من المستفيد من تشليح الوزراء من الرئيس القوي وضربه؟ ولماذا كل هذا التنظير؟ مؤكدا ان " لرئيس الجمهورية حصة وزارية معترف بها في الطائف كتعويض عن صلاحيات الرئاسة التي انتزعت".

وعن اعتبار تكتل لبنان القوي كتلة الرئيس قال كنعان " اذا قالت عدة كتلة نيابية في الانتخابات انها داعمة للعهد، فهل يصبح الرئيس ممثلا بوزراء هذه الكتل ولو بلغوا ٢٠؟ واذا بدلت كتلة نيابية موقفها من العهد، فأصبحت معه او ضده، فهل نسحب الوزراء من الرئيس او نضيف له وزراء ؟ هذه مسألة دستورية وميثاقية غير خاضعة للمواقف السياسية".