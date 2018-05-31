تحويل النفايات الى طاقة اقتراح قانون أول في مجلس النواب

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اول اقتراح قانون لمجلس نواب 2018 حمله وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال النائب سيزار ابي خليل. تحويل النفايات الى طاقة عبر دور اساسي للبلديات والقطاع الخاص في معادلة نتيجتها ربح لمؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص والبلديات.



طروحات كثيرة رفضت لتغطية عجز لبنان من الكهرباء. ونافست في كلفتها بشكل كبير انتاج الطاقة محلياً. فماذا عن هذه التكنولوجيا؟



win win situation هكذا يختصر ابي خليل اقتراحه هذا. من أصل 850 ميغاواط طاقة، والتي تمثل حاجة لبنان الى الكهرباء، من شأن تكنولوجيا waste to energy عبر معامل تبينيها البلديات بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ان تغطي جزءاً منها. وإن كان الحل الأساسي لتغطية الجزء الأكبر معروف.



إذا أقر القانون في المجلس النيابي يمكن ان نكون امام معامل منتجة للطاقة من النفايات خلال عامين يؤكد أبي خليل. تقنية متّبعة في كل دول العالم ستكون كفيلة بتأمين انتاج كهربائي اضافي من جهة، وحل ازمة النفايات الصلبة في لبنان من جهة اخرى.