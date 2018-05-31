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الأوتيفي تقف على رأي الجانبين المعنيين في مأساة سايفكو هولدينغ

31
MAY
2018
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تتفاعل قضية سايفكو هولدينغ قضائيا بعد تواري رئيس مجلس ادارتها شاهي يروانيان خارج الاراضي اللبنانية، رغم اصدار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة منع سفر بحقه. 

جديد القضية ان شركة سايفكو بادارتها الجديدة تمكنت من الاستحصال على قرار قضائي يطلب من فايسبوك كف يد يروانيان عن صفحة الشركة الرسمية بعد ان نشر معلومات عن شخصيات تعتبرها سايفكو مضللة، ومن بين الشخصيات العماد جان قهوجي

وللتذكير فان شركة Sayfco holding التي يرأس مجلس ادارتها شاهيه ياروانيان وله حصة 10% منها هي الشركة الام لثلاث شركات suite de fakra في المقابل كان ياروانيان يملك شركة Sayfco development المسؤولة عن التسويق للمشاريع السكنية وبيعها وقبض بدلات البيع.

بحسب وكيل شركة سايفكو هولدينغ التي عزل منها شاهيه ، قام الاخير بتقاضي بدل الشقق وبدل من ان يضعها في حساب الشركة الام، وضعها في شركة ال development العائدة مليكتها له وحده. 

وهنا يظهر لنا الهاشم شيكين بمئات الاف الدولارات منها ما هو مدفوع للشركات ليتبين انه من دون رصيد ومنها ما هو مقبوض من الزبائن لكن دخل الى حساب شركة ال development بحسب الهاشم

لكن قضية الملايين الضائعة لن تضيّع حقوق اللبنانيين الذين دفع بعضهم من اللحم الحي ليتملك شقة

ال otv تواصلت مع ياروانيان عبر واتساب الذي اعتذر عن الكلام نزولا عند طلب محاميه معتبرا ان الامور ستتضح امام المحكمة. ولما سألناه لماذا لا يعود الى لبنان لحل المشكلة بالطرق القانونية، قال ان شركاءه السابقين هددوه وانهم يختلقون الاكاذيب من اجل توقيفه واسكاته فهؤلاء اشخاص "وسخين" والتاريخ سيثبت ذلك. سأحاربهم في القضاء وليس في الشارع كما يفعلون يقول. وعما اذا كان سيعود في القريب العاجل قال: انه لن يفعلها طالما أن عودته ليست آمنة.

شاهي ياروانيان أكد لل otv أنه لا يزال في دبي، وفي حين ان الجهة المدعية تؤكد انها ستعمل على جلبه بعد اصدار مذكرة توقيف بحقه، يجب الاخير بأن لكل حادث حديث. فهل هو فعلا في دبي ام انه صار في بلد لا امكانية للبنان على استرداد مطلوبيه منه؟

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