موضوع البراميل السامة الى دائرة الضوء من جديد

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فجأة، عاد موضوع البراميل السامة الى دائرة الضوء. وفجأة، وصل وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب اليوم برفقة فريق تقني من الوزارة الى جرود فاريا وحراجل وعيون السيمان حيث عاين عن كثب مواقع محتملة لطمر نفايات سامة قبل مدة طويلة ، وإستمع الى شهود عيان حول معلوماتهم عن مكان طمر براميل تحتوي على مواد سامة وخطرة.

و بحسب افادات المواطنين فهناك براميل تحتوي على مواد خطرة والمانية المصدر تمّ طمرُها في مكان آخر قبل أن يتم سحبُها في وقت لاحق وتعاد الى مستودع في منطقة الزوق. فيما لم ترد معلومات إذا كان المكان الآخر قد تمّ سحب البراميل منه بحسب بيان صادر عن وزارة البيئة.







وكان وزير البيئة طلب من المدعي العام البيئي في جبل لبنان إجراء التحقيقات والاستقصاءات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات وملاحقة الفاعلين والمتدخلين وكل من تثبت علاقته بالموضوع.