أكثر مسببات الحوادث المنزلية برمضان .. وهكذا نتجنبها!

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توصيات هامة يجب اتباعها ..

شاشة نيوز: كشفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، أن هناك عدداً الأمور التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المنزلية في رمضان، ويجب على الجميع معرفتها للوقاية منها.

وأوردت المديرية أهم مسببات الحوادث، وهي:



1. اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام موقد الغاز.

2. الحرائق الكهربائية الناجمة عن:

· الإهمال الكبير.

· استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.

3. تسرب الغاز.

4. فرامات اللحوم.



كما بيَّنت مديرية الدفاع المدني، أن هناك توصيات يجب الأخذ بها لتفادي حدوث هذه الحوادث، وهي:

· الحذر عند القلي بالزيت لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسته مصادر اللهب.

· اتباع إرشادات الدفاع المدني الموجودة على موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

· عدم استخدام اليد لتحريك اللحم أثناء عمليات الفرم.

· توفير مستلزمات السلامة من طفايات وبطانيات حريق يدوية وكواشف دخان.

· التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز.

· استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام.

· التأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال.

· التعرف على كيفية استخدام مستلزمات السلامة في حالات الطوارئ.