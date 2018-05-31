أكثر مسببات الحوادث المنزلية برمضان .. وهكذا نتجنبها!

توصيات هامة يجب اتباعها ..
شاشة نيوز: كشفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، أن هناك عدداً الأمور التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المنزلية في رمضان، ويجب على الجميع معرفتها للوقاية منها.
وأوردت المديرية أهم مسببات الحوادث، وهي:
1. اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام موقد الغاز.
2. الحرائق الكهربائية الناجمة عن:
· الإهمال الكبير.
· استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات.
3. تسرب الغاز.
4. فرامات اللحوم.
كما بيَّنت مديرية الدفاع المدني، أن هناك توصيات يجب الأخذ بها لتفادي حدوث هذه الحوادث، وهي:
· الحذر عند القلي بالزيت لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسته مصادر اللهب.
· اتباع إرشادات الدفاع المدني الموجودة على موقعه الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
· عدم استخدام اليد لتحريك اللحم أثناء عمليات الفرم.
· توفير مستلزمات السلامة من طفايات وبطانيات حريق يدوية وكواشف دخان.
· التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والغاز.
· استخدام القلايات الكهربائية في تجهيز الطعام.
· التأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال.
· التعرف على كيفية استخدام مستلزمات السلامة في حالات الطوارئ.