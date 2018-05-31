بعد وصفه له 'بالحيوان'... الأسد يردّ!

A + A -

رد الرئيس السوري بشار الأسد على وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب له "بالأسد الحيوان"، قائلا "هذه ليست لغتي؛ ولذلك لا أستطيع استخدام لغة مماثلة. هذه لغته هو. إنها تمثّله. لدينا قول معروف هو أن "الكلام صفة المتكلم"، فهو بهذا الكلام يُعبّر عن نفسه، وهذا طبيعي. "

واضاف في كل الأحوال، فإن ذلك لم يُحدث أي تأثير في نفسي، ولا ينبغي لمثل هذه اللغة أن تحدث أي تأثير في نفس أي شخص. الشيء الوحيد الذي يؤثر فيك هو ما يقوله الناس الذين تثق بهم، الأشخاص المتوازنون، العقلاء، اللبقون، الأخلاقيون. هذا ما ينبغي أن يؤثر فيك، سواء كان إيجابياً أو سلبياً. إن شخصاً مثل ترامب لا يحرك أي مشاعر بالنسبة لي."

lbc