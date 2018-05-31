استقبل وزير الاقتصاد والتجارة سفير هولندا‎

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير هولندا في لبنان يان والتمانس وتمحور الحديث حول طرق التعاون بين لبنان وهولندا. عرض السفير سبل الدعم التي تقدمها الحكومة الهولندية فيما يتعلق بالأزمة السورية والعلاقات التجارية ودعم حقوق الانسان خاصة النساء والشباب.

ومن جهته، شرح خوري أهمية تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وتحديد عدد معيّن من المنتوجات التي يمكن تصديرها الى هولندا. وقد شجّع خوري حكومة هولندا المشاركة في تطوير البنى التحتية والاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص.

وقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة تطوير العلاقات الثنائية وتحديد المنتجات القابلة للتصدير او التطوير عبر الاستثمارات المشتركة.