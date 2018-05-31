باسيل في يوم النبيذ اللبناني: إنجاز مسار الامتحانات لـ20 ملحقا اقتصاديا لتسويق منتجاتنا

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال النائب جبران باسيل، أنّ "النبيذ اللبناني هو منتج لا يشبه غيره"، مركّزاً على "أنّنا دولة مقصّرة تجاه ناسها وتجاه الصناعة والزراعة والمنتج الصناعي اللبناني. هناك مئات المنتجات الّتي يقصّر لبنان بالقيام بواجباته تجاهها، ونحن مطالبين كلّ يوم بالقيام بالمزيد".



ولفت في كلمة له خلال اختفال بمناسبة يوم النبيذ اللبناني، إلى أنّ "اللبناني يجب أن يشعر أنّه قادر على أن يعمل في الزراعة وفي أرضه، ليحافظ عليها ويعتاش منها. مسؤوليتنا أن يشعر اللبناني أنّه يتشرّف بالعمل في الزراعة والحفاظ على أرضه"، معلناً أنّ "وزارة الخارجية أنجزت مسار الإمتحانات لعشرين ملحقاً إقتصاديّاً موزّعين على 20 بلداً لتسويق المنتجات اللبنانية في الخارج"، مشدّداً على أنّ "من واجبنا حماية النبيذ اللبناني، ولا يمكن أن نعامله كباقي المشروبات".