المشنوق من بعبدا: لوضع حدّ للفوضى في بعلبك - الهرمل

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أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد لقائه ومحافظ البقاع بشير خضر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، "اننا طلبنا من الرئيس عون عقد اجتماعات مكثفة والضغط على القيادات السياسية والامنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك - الهرمل. ولدينا ثقة بأن عون لن يترك الموضوع وسيتابعه".



وأضاف المشنوق: "الرئيس عون سيتشاور مع الرئيس سعد الحريري عندما يعود من السعودية قبل عقد اجتماع يحدد المسار العملي والخطوات الواجب اتخاذها لحلّ الوضع الأمني والاجتماعي في هذه المنطقة".



وقال رداً على سؤال: "في عهد فخامة الرئيس "ما في شي إسمو إنّو الدولة ما فيها تدخل على بعض المناطق".