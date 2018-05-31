كيف سيكون طقس لبنان غداً؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد غائما إجمالا مع تساقط أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع برق ورعد ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:





الحالة العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.





الطقس المتوقع يوم غد الجمعة غائم إجمالا مع تساقط أمطار متفرقة تترافق أحيانا مع برق ورعد ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات. أما السبت فيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار متفرقة مع بعض العواصف الرعدية خاصة في المناطق الجنوبية.



درجات الحرارة على الساحل من 21 الى 27 درجة، في الجبال من 12 الى 21 درجة، في الأرز من 6 درجات الى 16 درجة وفي الداخل من 12 الى 26 درجة.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 35 كلم/س.



الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.



حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.



الضغط الجوي: 758 ملم زئبق



ساعة شروق الشمس: 5,28 ساعة غروب الشمس: 19,43