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الوزير الصراف بحث العلاقات اللبنانية البلغارية مع الرئيس البلغاري

31
MAY
2018
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التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، خلال افتتاح معرض Hemus 2018، رئيس جمهورية بلغارياRumen Radev .

 أشاد Radev، خلال اللقاء،  بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين وبالدور الايجابي الذي تقوم به الجالية اللبنانية في بلغاريا مؤكدا دعمه للمحادثات الجارية بين الصراف ونظيره البلغاري.

من جهته، شكر الصراف Radev  دعوته مثمنا بدوره العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والبلغاري.

  وكان الصراف عقد اجتماعا مع نظيره البلغاري  Krasimir Karakachanov. المباحثات  تمحورت بمجملها حول التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين ولاسيما في مجال تبادل المعلومات و موضوع دعم القوات البحرية اللبنانية اضافة الى تحديث الدبابات وتأمين حاجات الجيش اللبنانية من الذخيرة.

 كما زار الصراف مساعد غبطة بطريرك نيوفيتوس رأس الكنيسة الارثوذوكسية البلغارية ميتروبوليت plovdiv نيكولاي  الذي شدد على ضرورة التواصل والتقارب بين الكنائس الشرقية منعا لحدوث انشقاقات وأزمات يمكن ان تتعرض لها بفعل الاوضاع السياسية والازمات الإقليمية والدولية.

الصراف الذي  وصل الى بلغاريا، في زيارة رسمية تستمر ٣ ايام استقبله في العاصمة البلغارية، السفير اللبناني في بلغاريا توفيق جابر ووفد من الجالية اللبنانية. ثم انتقل والوفد المرافق الى مدينة plovdiv حيث شارك في افتتاح معرض Hemus 2018 وجال في ارجائه مطلعا على ابرز الصناعات العسكرية المعروضة واحدثها  .التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، خلال افتتاح معرض Hemus 2018، رئيس جمهورية بلغارياRumen Radev .

 أشاد Radev، خلال اللقاء،  بالعلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين وبالدور الايجابي الذي تقوم به الجالية اللبنانية في بلغاريا مؤكدا دعمه للمحادثات الجارية بين الصراف ونظيره البلغاري.

من جهته، شكر الصراف Radev  دعوته مثمنا بدوره العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والبلغاري.

  وكان الصراف عقد اجتماعا مع نظيره البلغاري  Krasimir Karakachanov. المباحثات  تمحورت بمجملها حول التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين ولاسيما في مجال تبادل المعلومات و موضوع دعم القوات البحرية اللبنانية اضافة الى تحديث الدبابات وتأمين حاجات الجيش اللبنانية من الذخيرة.

 كما زار الصراف مساعد غبطة بطريرك نيوفيتوس رأس الكنيسة الارثوذوكسية البلغارية ميتروبوليت plovdiv نيكولاي  الذي شدد على ضرورة التواصل والتقارب بين الكنائس الشرقية منعا لحدوث انشقاقات وأزمات يمكن ان تتعرض لها بفعل الاوضاع السياسية والازمات الإقليمية والدولية.

الصراف الذي  وصل الى بلغاريا، في زيارة رسمية تستمر ٣ ايام استقبله في العاصمة البلغارية، السفير اللبناني في بلغاريا توفيق جابر ووفد من الجالية اللبنانية. ثم انتقل والوفد المرافق الى مدينة plovdiv حيث شارك في افتتاح معرض Hemus 2018 وجال في ارجائه مطلعا على ابرز الصناعات العسكرية المعروضة واحدثها  .

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